Neymar pourrait bientôt délaisser son club du PSG. La tournure qu’a prise la saison en cours fait que la séparation en juin prochain n’est plus du domaine de l’impossible. L’hypothèse d’un départ est d’autant plus réaliste qu’il ferait l’objet d’un intérêt de la part d’un club ambitieux de Premier League selon The Sun.

Neymar à la croisée des chemins

Tout comme Lionel Messi, le Brésilien a été conspué par les supporters du Parc des Princes lors de la victoire 3-0 du PSG en Ligue 1 contre Bordeaux le week-end dernier. Même un but marqué de sa part n’a pas suffi à calmer la colère des Ultras. Dépité et contrarié par ce traitement, il aurait alors ouvert la porte à un nouveau challenge, si l’on en croit ce que rapporte le quotidien AS. Et la direction de Newcastle aurait signifié à ses représentants qu’elle était prête à le faire venir à Saint-James Park.

Newcastle est l'un des seuls clubs en Europe à pouvoir payer le salaire astronomique de Neymar (36,8M€ par an) et le prix exorbitant de son transfert (200M€ minimum). Les Magpies pourraient donc avoir le champ libre pour tenter de le faire signer. A moins que le FC Barcelone, l’ancien club de « Ney », ne se positionne également, dopé par les injections financières de ses nouveaux sponsors.