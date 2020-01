Une année durant, Neymar et Unai Emery se sont côtoyés, suite à l'arrivée retentissante de la superstar brésilienne au Paris Saint-Germain durant l'été 2017. Recruté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, Neymar n'est pas parvenu à faire un bond dans sa carrière, depuis. La faute à deux blessures sérieuses au pied lors de ses deux premières années dans la capitale, à la fin de l'hiver, juste avant les moments-clés de ses saisons. Si la relation entre Unai Emery et Neymar n'a pas toujours été fluide, le technicien espagnol a toujours reconnu publiquement la qualité rare de l'international auriverde. Emery est encore allé dans ce sens dans un entretien accordé à la Cadena SER. Le Basque est même allé plus loin, invitant Neymar à quitter Paris et la France pour retourner en Espagne.

Emery : « Le moment idéal pour Neymar de devenir le meilleur joueur du monde »

« Neymar est arrivé au PSG avec la même reconnaissance que Messi à Barcelone », a expliqué Emery dans l’émission El Larguero. «Il y a des joueurs qui sont plus importants, mais pas plus importants que l’équipe. On entend beaucoup parler de Neymar qui veut revenir à Barcelone, et maintenant que je suis en Espagne, je pense qu’il devrait revenir. Je pense que les meilleures équipes sont en Espagne et les meilleurs joueurs doivent être dans les meilleures équipes. C’est le moment idéal pour lui de devenir le meilleur joueur du monde, il a toutes les conditions », a conclu le technicien, libre depuis son départ d'Arsenal.