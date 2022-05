PSG - Neymar : "C'est clair que je veux rester"

Neymar ne voit pas son avenir ailleurs qu'à Paris. Au sortir d'un exercice 2021-2022 décevant (22 matchs de Ligue 1 pour 13 buts et 6 passes décisives), le numéro 10 a clarifié son souhait lors d'un tournoi de five organisé par son sponsor personnel, Red Bull. Au micro de Oh My Goal, le joueur a été sondé sur les intentions du club à son égard, ainsi que sa volonté propre. "C'est très vrai de mon côté que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c'est clair que je veux rester", a affirmé le Brésilien.

Mbappé ne serait pas opposé à un départ de Neymar



Un point de vue tranché mais qui ne correspondrait pas vraiment à celui de la direction parisienne, qui ne le retiendra pas en cas d'offre intéressante, selon les informations de L'Equipe. En très net déclin sportif, le joueur le plus cher du monde - arrivé au Parc des Princes pour 222 millions d'euros il y a 5 ans - a perdu de sa superbe aux yeux des dirigeants du PSG selon le quotidien sportif. Du côté de l'entourage de Luis Campos, futur directeur sportif, la conviction majeure est qu'un départ du Brésilien serait judicieux. Peut-être plus parlant encore, Kylian Mbappé lui-même ne "trouverait ainsi rien à redire en cas de départ de Neymar lors du prochain mercato et ses dirigeants en ont été avertis" d'après L'Equipe. Le meilleur joueur, buteur et passeur de Ligue 1 cette saison serait beaucoup plus distant envers l'ancien élément du Barça.

Neymar répond aux rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le PSG 👀 pic.twitter.com/dTlg4QpxFw

— Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) May 25, 2022





Si la dimension prise par Mbappé semble peu préoccuper Neymar, les clubs en capacité de le faire venir ne sont pas si nombreux. Newcastle, propriété d'un fonds d'investissement saoudien, est jugé comme une possible destination en cas de départ, mais vraisemblablement le numéro 10 est persuadé qu'il est capable de redevenir le joueur qu'il a été, et donc de retrouver des statistiques plus en rapport avec son statut.