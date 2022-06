Le PSG est prêt à vendre Neymar cet été et pour un prix réduit. C'est ce qu'a déclaré José Alvarez, au micro d'El Chiringuito. Ce journaliste a même indiqué que l'agent Pini Zahavi a proposé Neymar à son ancien club du FC Barcelone, mais les Catalans n’ont pas donné suite à cette approche.

Le PSG est prêt à brader Neymar

« Le Barça a reçu des appels d'intermédiaires du PSG et de Pini Zahavi, dont les relations sont bonnes avec (le président Joan) Laporta, pour faire savoir que pour 50 millions d'euros négociables, Neymar pourrait être recruté », a fait savoir Alvarez. 50 millions, c’est 172 millions d’euros de moins que ce que le PSG a payé pour ses services il y a cinq ans. Et c’est aussi 25 millions d'euros de moins que ce que doit être valeur marchande en ce moment, d’après les estimations du site Transfermarkt. "Neymar serait heureux de revenir au Barça. S'il ne continue pas au PSG, c'est la seule option qu'il étudierait", a ajouté le journaliste espagnol.



Le FC Barcelone n’est pas en mesure de récupérer son ancienne star. En revanche, la nouvelle selon laquelle Paris est prêt à « se débarrasser » de son numéro 10 a de quoi interpeller les puissantes écuries anglaises. Chelsea et Newcastle United ont été cités comme des prétendants pour l’international brésilien.



Pour rappel, en 2019, c’est le Barça qui était venu aux nouvelles dans l’espoir de recruter « Ney. » A l’époque, le board parisien s’était totalement opposé à ce transfert. Un choix que Nasser al-Khelaïfi doit probablement regretter aujourd’hui.