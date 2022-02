Comme son illustre compatriote Pelé, Neymar se verrait bien jouer en fin de carrière dans le championnat nord-américain. L’international brésilien vient de révéler ce désir lors d’un podcast twitch avec l’animateur Alexandre Gaules. Attiré par le style de vie US, il espère avoir la possibilité de jouer ne serait-ce qu’une seule saison en Major League Soccer. Et il préfère cette option à celle d’un retour au pays.

Neymar veut plus de vacances

« J'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil, a-t-il déclaré. Parfois, j'en ai envie, d'autres non. J'ai très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. C'est un championnat court. Tu as 3 ou 4 mois de vacances. Je pourrais y jouer de nombreuses années ». Que les supporters parisiens se rassurent, « Ney » n’envisage pas de traverser l’Atlantique dans l’immédiat. Et il a, de toute façon, un contrat qui court jusqu’en 2025 avec Paris.