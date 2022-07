Après avoir joué en alternance avec Gianluigi Donnarumma comme numéro 1, Keylor Navas a été officiellement déclassé comme gardien remplaçant avec l’arrivée du nouveau staff parisien. Le dernier rempart costaricien est tenu à accepter cette situation ou alors se trouver un nouveau club.

Galtier devine la frustration de Navas

Pour l’instant, l’ancien Merengue fait le travail dans sa cage. Ce samedi, lors du match amical contre les Urawa Red Diamonds (3-0), il s’est même montré à son avantage en réalisant plusieurs arrêts décisifs. C’est la preuve qu’il n’a rien perdu de ses qualités et aussi qu’il reste pleinement investi dans le projet parisien. Et ça, ça plait à Christophe Galtier.



En conférence de presse après le match, le coach parisien a fait savoir qu’il comptait toujours sur Navas et qu’il serait le plus heureux des entraineurs si ce dernier continuait à se donner à fond malgré un temps de jeu qui s’annonce limité. « Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG, c’est très important d’avoir deux très bons gardiens », a-t-il confié.