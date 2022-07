Neymar aurait de bonnes chances de quitter le PSG cet été, malgré l’activation de sa clause pour une prolongation. Le Brésilien n’entrerait plus dans les plans du club et tout est fait en interne en ce moment pour qu’il trouve un nouveau de chute. Des nouvelles dont Lionel Messi, l’autre star de l’équipe, est au courant et cela ne l'enchante pas du tout.

Une requête de Messi qui pourrait ne pas plaire à Al-Khelaifi

D’après une information de La Nacion, l’Argentin aimerait à tout prix que son partenaire brésilien reste à ses côtés durant la saison à venir. Il l’avait déjà perdu une fois lorsqu’il était à Barcelone et il ne veut surtout pas que ce scénario se répète à Paris. Le septuple Ballon d’Or aurait fait passer le message auprès de la hiérarchie parisienne sur le fait qu’il espérait continuer avec « Ney ».



Messi a donc un désir pour la campagne à venir, mais il n’est pas du tout sûr qu’il sera exaucé. Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaifi avait signifié clairement qu’il n’y aura plus de passe-droits au sein du club et que ne seront conservés que les joueurs désirés par l’entraineur et qui s’inscrivent dans le projet collectif. Il n’est donc plus question d’accéder aux caprices des vedettes et c’est pourquoi l’association Messi-Neymar risque d’être brisée de nouveau.