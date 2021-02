PSG - Messi, le contact serait établi !

Lionel Messi n’a plus que quatre mois de contrat du côté de Barcelone. N’ayant toujours pas signé de prolongation, l’attaquant argentin est potentiellement sur le départ. Au vu de son immense statut et le salaire qui est le sien, il n’y que très peu d’endroits où il pourrait atterrir pour y poursuivre sa carrière. Paris en fait partie. Et la piste menant aux champions de France est bien réelle. Ces derniers temps, de nombreuses personnalités du club francilien ont fait les yeux doux au sextuple Ballon d’Or. Même les dirigeants du club s’y sont mis, et pas uniquement pour contrarier le Barça avant le 8e de finale de Ligue des Champions. Du côté du Parc, il existe une réelle volonté de mettre la main sur le meilleur joueur du monde.

Leonardo a tâté le terrain pour Messi

Dans son édition d’aujourd’hui, le quotidien L’Équipe a fait savoir que Leonardo a déjà contacté l’entourage de la star argentine, et en particulier son père Jorge. C’était l’été dernier lorsque le sextuple Ballon d’Or a exprimé son désir de changer d’air. Le lien n’a pas été rompu et un nouveau raid pourrait intervenir à tout moment pour tenter de séduire le capitaine blaugrana. Ce dernier est, pour rappel, libre de discuter avec la formation de son choix depuis janvier dernier, en vertu de l’arrêt Bosman.



Leonardo cible Messi et il ne fait même pas d’efforts pour le cacher. Dans un entretien récent accordé à France Football, le directeur sportif du PSG n’a pas feint son souhait d’enrôler le génie argentin : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. [...] Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... »



Tous ces échos ne devraient évidemment pas être du goût des responsables barcelonais. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de s’en plaindre, à l’instar de Ronald Koeman, et dénoncer une campagne de déstabilisation. Mais, le constat est que leur joueur vedette est en train de leur échapper et ils sont à court de moyens et d’arguments pour le retenir.