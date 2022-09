Maintenant que le mercato estival est terminé, le PSG s’est penché sur le dossier des prolongations. A en croire une information de RMC Sport, la priorité des dirigeants actuellement est de faire parapher un nouveau bail au duo Lionel Messi et Sergio Ramos.

Messi et Sergio Ramos veulent rester



Dans le dur lors de leur première saison à Paris, l’Argentin et l’Espagnol montrent un tout autre visage depuis le retour de la compétition. Ils font même partie des joueurs les plus performants actuellement. Un retour en grâce qui n’a pas échappé à la direction et celle-ci prévoit donc d’offrir de nouveaux contrats à ses deux vieux briscards.



Ramos comme Messi sont liés à Paris jusqu’en 2023. Le septuple Ballon d’Or dispose aussi d’une option qui lui permet de rempiler d’un an automatiquement. L’un comme l’autre sont ouverts à l’idée de rester plus longtemps que prévu dans la capitale française. Les discussions dans cette optique devraient s’accélérer après la Coupe du Monde au Qatar.