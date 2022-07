PSG, mercato : Vitinha dévoile son point fort

Arrivé en provenance du FC Porto pour 40 millions d'euros, Vitinha a déjà commencé à exprimer ses qualités sous le maillot du PSG. Technique, classieux, le jeune international portugais (22 ans) affiche une grande aisance balle au pied. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a confirmé ses facultés à organiser le jeu au milieu. "Je pense que j'aurai l'opportunité de les montrer. Je suis un joueur technique, j'aime avoir le ballon, organiser le jeu, pousser l'équipe offensivement. Je suis très fort avec la balle", a-t-il expliqué.

Vitinha veut marquer davantage

Vitinha, qui assure ne pas avoir de préférence quant à sa position (récupérateur, relayeur ou meneur), a également indiqué qu'il souhaitait marquer davantage - il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises la saison passée. "Mon plus haut total. Je peux faire mieux, je peux marquer davantage. J'espère en faire plus pour mes partenaires et le bien de l'équipe", a-t-il lancé. Une caractéristique qui le différencie d'un certain Marco Verratti, alors que les deux milieux de terrain sont souvent comparés depuis l'arrivée du jeune Portugais.