PSG : Mbappé va-t-il prolonger ?

il arrivera alors à un an du terme de son bail et les décideurs parisiens se retrouveront face à un dilemme. L’Équipe apporte quelques précisions dans ses colonnes ce dimanche.

C'est assurément LE dossier majeur en coulisses dans la capitale. Trois ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voit son contrat expirer en 2022. Cette échéance met la direction parisienne sous pression. Si le champion du monde ne rempile pas durant la saison 2020-21,. L’Équipe apporte quelques précisions dans ses colonnes ce dimanche.

Mbappé n'exclut pas une prolongation au PSG



Selon les informations du quotidien, Kylian Mbappé "se donnerait le temps" pour prendre une décision sur son avenir. Le buteur et son entourage ne souhaitent pas se précipiter. Plus que la question financière, celle de la compétitivité du Paris Saint-Germain et de ses courtisans (le Real Madrid en prime) prime pour le prodige de Bondy, toujours avide de titres.

La fin de saison du club de la capitale, avec deux finales de Coupe et le Final 8 de la Ligue des champions, revêt donc une importance capitale. L’Équipe précise un point important : si Mbappé joue la montre, l'attaquant n'exclut pas une prolongation au Paris Saint-Germain. Enfin, comme chaque année, l'international français dressera un bilan précis de sa saison. Pour le moment, elle laisserait un sentiment contrasté au buteur, "entre trophées et frustration", avec notamment une blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Ronaldo : "Mbappé est le joueur qui me ressemble le plus"