PSG - Mbappé, un feuilleton bien scénarisé

Kylian Mbappé n’a pas besoin de rechercher l’attention médiatique sur sa personne. Le moindre fait et geste de l’attaquant du PSG suffit à ce que les rédactions maintiennent leur niveau d’alerte. Cela posé, le champion du monde 2018 et ses conseillers en image doivent quand même assurer le niveau élevé d intérêt suscité par le joueur de 23 ans. Notamment dans la série « L’avenir de Mbappé ». Il y a trois semaines, l'un des meilleurs joueurs du monde confiait à la presse des « éléments nouveaux » qui retardaient sa décision concernant le nom de son prochain club. « C’est bon, vous en avez assez », glissait-t-il en off en zone mixte à l’issue de la victoire contre Lorient le 3 avril (5-1, 30e journée de Ligue 1).



Ne zappez pas

Les médias en avaient suffisamment effectivement pour poursuivre leurs interrogations. Et, si l’on en croit Marca, il faudra encore patienter pour connaître la réponse. Kylian Mbappé n’annoncera rien sur son éventuelle prolongation, ou pas, avec le PSG avant la dernière journée de Ligue 1 (21 mai), assure le quotidien espagnol. Et le média proche du club madrilène de continuer à souligner la sérénité affichée à la Maison Blanche quant à la signature du Français cet été.