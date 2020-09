PSG : Mbappé peut-il s'inscrire dans la durée ? La star aurait pris une décision

Au début de l'été, Kylian Mbappé a rapidement clarifié son avenir pour couper court à toutes les rumeurs inhérentes à son statut : pas question pour le champion du monde de quitter Paris l'année des 50 ans du club. « Je suis là. Je suis dans le projet pour une quatrième année. Les cinquante ans du club, c’est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde, donc je serai là quoi qu’il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l’équipe et de donner le meilleur de moi-même », avait-il lâché sur beIN SPORTS. Ces propos sont limpides. Mais en lisant entre les lignes, l'attaquant ne se projette pas plus loin que lors de cette saison 2020-21.

Mbappé sur le départ dès l'année prochaine ?

Kylian Mbappé est naturellement lié au Real Madrid depuis le début de sa carrière. La presse espagnole a fixé l'été 2021 comme un marque-page dans son histoire, qui devrait passer par la Maison Blanche pour de nombreux observateurs. Mais rien n'est à exclure pour l'avenir du champion du monde. Et selon les informations du Times, l'attaquant aurait annoncé à sa direction qu'il souhaiterait quitter Paris lors de cet été 2021. Le média cite 3 destinations envisageables : le Real Madrid évidemment, mais aussi le FC Barcelone, qui pourrait perdre Lionel Messi, et Liverpool, dont le prodige de Bondy apprécierait particulièrement l'identité de jeu.