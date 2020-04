Kylian Mbappé, l’attaquant vedette du PSG et de la sélection tricolore, voit toujours son nom associé à des cadors européens. Outre le Real Madrid, qui le courtise depuis plusieurs années déjà, Liverpool se serait récemment renseigné à propos du natif de Bondy. Mais, le champion du monde reste sous contrat avec son club francilien. Et, aujourd’hui, rien ne plaide en faveur d’une séparation imminente. Bien au contraire.



À en croire ce que rapporte L’Equipe, les responsables parisiens excluent totalement un départ de leur star. Le conserver dans l’effectif des champions de France serait même le souhait le plus cher du QSI. « Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, Mbappé restera. C’est la volonté de l’Emir », souffle-t-on en interne, selon la source mentionnée. Paris tient à son prodige et peut être très confiant quant à ses chances de le conserver.

Le PSG prêt à faire face à toute offensive extérieure

L’ancien monégasque a un contrat du côté du Parc qui s’étend jusqu’en 2022. Ne disposant d’une quelconque indemnité de départ dans son contrat, il ne peut donc filer sous d’autres cieux à moins d’un accord de son employeur. En outre, la situation économique actuelle complique sérieusement la tâche de ses potentiels courtisans. Alors qu’il a été recruté pour 140M€, Mbappé a aujourd’hui une valeur marchande évaluée à 200M€. Selon l’observatoire CIES, il s’agit même du montant le plus important de circuit. Il faudra donc avoir les coudées franches pour tenter de s’offrir l’international français. Seul le Real Madrid a le profil d’un acquéreur et le PSG est prêt à résister à tout raid émanant de la capitale espagnole.