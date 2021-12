PSG : Mbappé assure qu'il ne partira pas cet hiver

Pour Kylian Mbappé, un départ du PSG lors du mercato hivernal est exclu. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022, le champion du monde 2018 a assuré qu'il allait terminer l'exercice 2021-2022 du côté du Parc des Princes. "Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100 %. Et j'en suis très heureux", a-t-il confié à CNN, alors qu'il affrontera le club merengue en huitièmes de finales de la Ligue des Champions (match aller le 15 février au Parc, retour le 9 mars à Bernabeu, ndlr). "Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG", a jugé le natif de Bondy.

L'objectif de gagner "maintenant" en Ligue des Champions

Courtisé par le Real Madrid l'été dernier, Mbappé reste encore et toujours dans le viseur du club merengue. Toutefois, l'attaquant auteur de 9 buts en 17 matchs de Ligue 1 cette saison a reconnu n'avoir aucun regret d'avoir voulu quitter Paris l'été dernier, car son désir de l'instant était dicté par un sentiment.a commenté Mbappé, voulant "tout gagner cette saison."





La Ligue des Champions est donc un objectif pour lui et dans cette optique de triomphe, il a estimé que l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino devait s'élever au sommet. Défait par le Bayern Munich en 2020 lors de la finale de la compétition, le club francilien a été battu par Manchester City la saison passée, en demi-finale. "Nous devons être prêts. Il est temps. Bien sûr, nous voulons progresser maintenant. Cela fait deux ans que nous faisons la finale, la demi-finale, mais maintenant nous voulons gagner", a commenté le joueur qui n'a pas encore remporté la reine des compétitions de clubs dans sa carrière.



Quadruple vainqueur de la C1 avec le Barça en 2006, 2009, 2011 et 2015, Lionel Messi, arrivé au PSG en août dernier, a été encensé par son jeune coéquipier. "C'est un grand plaisir pour moi de dire à mes enfants, à mes amis que je joue avec lui. Nous devons prendre du plaisir à le voir à Paris... C'est un moment incroyable dans l'histoire du jeu", a confié Mbappé au sujet du septuple Ballon d'Or.



