PSG : Mbappé annoncera son choix dimanche

Le suspense devrait prendre fin dans le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, l'attaquant du club de la capitale disputera la dernière journée de Ligue 1 samedi au Parc des Princes face au FC Metz (21 heures). L'actuel meilleur buteur (25 réalisations) et passeur (17 offrandes) du championnat de France avait affirmé dimanche dernier qu'il s'exprimerait avant le rassemblement des Bleus - qui débutera samedi 28 mai. Selon des informations de L'Equipe, c'est ce dimanche, au lendemain de la rencontre face aux joueurs de Frédéric Antonetti que le natif de Bondy annoncera sa décision concernant son futur.

Décision annoncée sur Téléfoot ?

D'après le quotidien sportif, c'est lors de l'émission Téléfoot, diffusée dans la matinée de dimanche (11 heures), que le champion du monde 2018 devrait prendre la parole afin de définitivement trancher le cas de son futur. Reste à savoir qui du PSG ou du Real Madrid sera le plus heureux. Ce jeudi, après avoir dévoilé la liste des 24 éléments pour les matchs de Ligue des nations des Bleus, Didier Deschamps s'était exprimé sur le cas de Mbappé.



"Kylian annoncera sa décision quand il le souhaitera. À partir du moment où cela ne pose pas de problème par rapport à ce qu’il dégage, son attitude, ses intentions et son attachement à l’Équipe de France... C'est son choix. C’est la décision des joueurs, c’est leur carrière. Ils peuvent me demander un avis mais je ne leur donne jamais de conseil. Je ne suis pas à leur place. C’est seulement après qu'ils savent si c’était un bon choix ou pas", a-t-il expliqué.