PSG : Mauro Icardi vers un départ ?

Mauro Icardi effectue actuellement sa deuxième saison au PSG et il y a de fortes chances pour que ça soit sa dernière. L’ancien Intériste n’apprécierait pas vraiment son statut de remplaçant au sein de l’équipe et chercherait une porte de sortie pour un nouveau challenge. De préférence en Italie, là où il a ses marques et où il a passé les meilleures années de sa carrière. C'est ce que révèle L'Equipe dans son édition du jour.

Un départ qui arrangerait tout le monde ?

Icardi avait réalisé six premiers mois très encourageants du côté du Parc. Mais, depuis, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. La direction avait levé l’option d’achat le concernant en payant les 50M€ demandés par l’Inter avec l’espoir qu’il soit à la hauteur de l’investissement. En vain. Cette saison, il n’a inscrit que 7 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Son manque de temps de jeu explique en partie ce rendement insuffisant. Entre sa méforme, le manque de confiance des coaches et aussi ses blessures à répétition - il en a connues quatre depuis septembre dernier -, l’international albiceleste (8 sélections) n’a jamais vraiment pu atteindre son niveau optimal. En partant, il espère en finir avec cette mauvaise dynamique.



Vendredi, dans la presse italienne, un échange avait été évoqué et qui est susceptible d’intéresser de nombreux camps. L’attaquant argentin des champions de France prendrait la direction de la Juventus, tandis que son compatriote Paulo Dybala arriverait, lui, dans la capitale française. Paris peut se laisser tenter, à moins qu’il ne préfère se débarrasser d’un gros salaire pour le réinvestir ensuite dans les prolongations de ses stars telles que Neymar et Kylian Mbappé.