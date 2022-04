Parce qu'il en est le capitaine, Marquinhos a pu être impacté un peu plus que les autres lorsque le navire a tangué. Plus d'un mois après cette désillusion européenne, l'heure est à la reconquête pour le PSG. Et le Brésilien, qui vient d'être papa pour la troisième fois, n'a rien perdu de son appétit. Alors que l'OM se présente au Parc dimanche, Marquinhos mobilise les troupes.

"Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie"

"Le rôle de capitaine, c'est de le rappeler, c’est de montrer à quel point ce match est important, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à PSG TV. Pour les joueurs qui connaissent l’importance de ce match, c'est bien de l’expliquer, de montrer à l'entraînement l’importance qu’on lui donne. Qu’il faudra bien être focus et concentrés sur les détails, parce que je pense que ça va être très important."



Et puis quoi de mieux qu'un PSG-OM pour voir Marquinhos clamer, encore, son amour pour la capitale ? Arrivé en 2013, l'international auriverde a toujours des étoiles dans les yeux quand il regarde dans le rétro. La prolongation de son contrat s'apparente à une évidence. "Ça fait presque 10 ans que je suis ici. Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu'on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j'espère que ça va continuer encore...".