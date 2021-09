Marquinhos : "Graver mon nom dans l'histoire du PSG"

Considéré comme un espoir prometteur à son arrivée en 2013, Marquinhos s'est imposé au fil des années comme une référence mondiale à son poste. Les qualités techniques du Brésilien, alliées à son leadership et son professionnalisme, sont autant d'attributs qui lui ont permis de récupérer le brassard de capitaine.

"Ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air, a expliqué l'international auriverde dans des propos accordés à Europe 1. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club", a conclu le défenseur central parisien.