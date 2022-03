PSG - Marquinhos : "Mbappé sait qu’il est chez lui ici"

"C'est à lui de prendre la décision"

Marquinhos espère que Kylian Mbappé restera au PSG. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, l'attaquant a démontré toute son importance cette saison, en étant décisif lors des moments clés, comme lors du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 15 février dernier sur la pelouse du Parc des Princes (1-0). "On voit ce qu’il fait sur le terrain, on sait qu’il est important, il marque des buts, il est décisif…, a valorisé le capitaine du PSG à propos du champion du monde 2018.Sondé sur la possibilité que Mbappé soit le meilleur joueur de la planète, Marquinhos a répondu par l'affirmative "actuellement, je pense, oui", avant de reconnaître qu'il essayait de le convaincre de prolonger l'aventure du côté du Parc des Princes, sans toutefois être trop insistant.(...) Lui marque des buts, il se sent bien, il sait qu’il est chez lui ici. Nous, en tant que coéquipiers, on essaye de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu’il soit bien et fasse des gros matchs."Considéré comme un capitaine exemplaire, le Brésilien sera lui en fin de contrat en juin 2024, et aspire bien continuer à Paris, club au sein duquel il évolue depuis l'exercice 2013-2014.Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici. Le club m'a transmis cette confiance et ce respect qu'il a pour moi, alors tout va dans le bon sens", a-t-il indiqué, avouant que des discussions existaient entre les différentes parties.En déplacement à Nice, samedi soir en Ligue 1 (21 heures), le PSG enchaînera avec un autre match à l'extérieur du côté de Madrid afin d'y disputer le 8ème de finale de retour de Ligue des Champions, mercredi soir (21 heures). Après le succès obtenu à l'aller grâce au but de Mbappé, Marquinhos a fixé l'ambition du club de la capitale, qui aspire à augmenter le curseur par rapport à la prestation réalisée le 15 février dernier., a-t-il jugé, avant de synthétiser son opinion : "On garde les pieds sur terre, parce qu’à 1-0 il n’y a pas beaucoup de différence. Si eux (le Real Madrid) marquent un but, tout est relancé. Tout est ouvert, il faut qu’on fasse un grand match pour sortir victorieux."