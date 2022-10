Kylian Mbappé a déclaré dimanche dernier qu’il n’avait pas demandé à quitter le PSG. On n’est pas obligé de le croire. Et il semblerait que les grands clubs européens ne le croient pas non plus. Car la liste de ceux qui cherchent à le faire signer à l’issue de la saison en cours commence à s’allonger.

Mbappé associé à Haaland ?

Liverpool et le Real Madrid étaient cités depuis quelques temps comme les clubs pouvant accueillir la star française. Il semblerait désormais qu’ils ne soient plus les seuls dans la course. Ça serait aussi le cas de Manchester City. D’après le quotidien Marca, les champions d’Angleterre planifieraient un raid pour la signature du Bondynois en 2023. Même s’ils possèdent déjà Erling Haaland dans leurs rangs, ils jugeraient qu’une autre acquisition de poids en attaque est nécessaire et que Mbappé remplit les critères nécessaires pour tenir ce rôle.



L’intérêt de City envers le numéro 7 parisien n’est pas nouveau. Ils avaient déjà cherché à le faire signer quand il était encore à l’AS Monaco. Pep Guardiola aurait même eu une discussion en privé avec lui. Cela ne s'était pas concrétisé, mais le lien n’a donc pas été coupé. Si Mbappé ouvre la porte à un transfert en Angleterre, alors les Eastlands seront certainement à l’affut dans l’espoir de l’accueillir.