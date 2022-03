La saison 2021/2022 n’est pas encore terminée, mais la direction du PSG pense déjà à la prochaine et aux contours de l’effectif qu’elle pourrait avoir. Leonardo réfléchirait à assurer la succession d’Angel Di Maria si jamais l’attaquant argentin venait à quitter le club durant l’intersaison. Et le Brésilien songerait en priorité à Riyad Mahrez, d'après ce que révèle le site Foot Mercato.

Le PSG en concurrence avec un cador anglais

L’attaquant algérien de Manchester City plait beaucoup aux Franciliens. Dernièrement, il s’est d’ailleurs beaucoup distingué lors des confrontations entre les deux équipes en Ligue des Champions. Son engagement avec le leader de la Ligue 1 aurait d’autant plus de sens qu’il est originaire de la région parisienne.



Le PSG n’est cependant pas le seul à pister le Fennec. Chelsea aurait également des vues sur le gaucher trentenaire. Les Blues avaient déjà cherché à le recruter lorsqu’il était encore à Leicester. Paris risque donc d’avoir la tâche compliquée s’il passe à l’offensive pour l’ancien Havrais. Affaire à suivre.

