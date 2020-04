L’Atlético de Madrid ou Naples ont été cités ces dernières semaines comme des destinations envisageables pour Edinson Cavani. Le Matador était même tout proche d'un transfert au sein du club madrilène cet hiver. Mais une autre idée fait son chemin : celle de voir Cavani faire son retour en Amérique du sud, où plusieurs écuries surveillent sa situation de très près. C'est ce qu'a indiqué son représentant Walter Guglielmone, ce jeudi, dans des propos accordés au site italien calcionapoli1926.





Cavani de retour en Amérique du Sud ?

"Honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreuses équipes s'intéressent à Edinson. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun contact avec le club italien (Naples, ndlr). Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l'Internacional Porto Alegre. Et puis il y a un intérêt de Boca Juniors", a expliqué Walter Guglielmone. Pour rappel, Edinson Cavani, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale.