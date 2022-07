PSG : Lewandowski était la priorité

Dimanche, le PSG va attaquer la nouvelle saison par un duel contre Nantes, comptant pour le Trophée des Champions. Et il le fera avec la même ligne d’attaque que la saison précédente. La MNM est toujours en place, vu qu’aucun des trois larrons offensifs n’a bougé durant le mercato. Mais, cela aurait pu être différent.

Lewandowski était la priorité du PSG Neymar aurait pu voir son séjour à Paris écourté, car la direction a cherché à le transférer. Selon L’Equipe, l’idée des responsables parisiens était de vendre le Brésilien et le remplacer par Robert Lewandowski. Or, aucun de ces deux scénarios ne s’est vérifié.



L’ancien Barcelonais n’a été approché par aucun grand club européen. Et quand bien même ça avait été le cas, il n’est pas sûr qu’il aurait accepté un départ. Son objectif est de continuer avec les champions de France et essayer de retrouver le rayonnement qu’on lui connait. Le bon visage qu’il a affiché lors de la tournée japonaise atteste de cet état d’esprit.



Pour ce qui est de Lewandowski, il a également refusé de venir. Le Polonais n’avait d’yeux que pour le Barça. Malgré l’assurance de pouvoir composer un duo d'attaque avec Kylian Mbappé, il a décliné la proposition qui lui a été faite. Le board parisien avait même organisé un rendez-vous dans un lieu tenu secret mais rien n’y fut : « Lewy » n’était pas attiré par la Ligue 1.