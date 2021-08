Le débarquement de Lionel Messi mardi sur le tarmac de l'aéroport du Bourget valait d'être vu. Présents pour certains depuis quarante-huit heures pour attendre leur nouvelle idole, les centaines de supporters ont mis l'ambiance et ont accueilli l'Argentin comme une rock-star. De l'autre côté des Pyrénées, l'ambiance est radicalement opposée et l'abattement est visible chez les amoureux de football.



Un coup de bambou relayé par la presse qui a la gueule de bois ce mercredi, au lendemain de l'annonce officielle de la signature de Messi au Paris Saint-Germain. Pour le Mundo Deportivo, c'est une photo de la "Puce" posant avec son nouveau maillot, avec un titre (écrit en français) qui tranche avec le sourire du joueur "C'est fini".



De son côté, Sport a du mal à s'en remettre et indique que "ça fait mal". Pour Marca, l'heure est aux références historiques : "Messi arme la Révolution française". Enfin, le quotidien pro-madrilène AS s'amuse de la situation et chambre à mots couverts le Barça : "Paris est une fête".