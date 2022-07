PSG : Les signatures de Skriniar et Scamacca pour cette semaine ?

Une tournée au Japon qui pourrait permettre l’intégration des deux joueurs

Un plaisir de vous revoir ❤️💙 pic.twitter.com/oH5bblbA9h

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2022

L'espoir d'une avancée définitive. Pour le moment, le PSG ne s'est renforcé qu'avec l'arrivée de Vitinha sans prendre en compte les différents retours de prêts, mais le club de le capitale espère annoncer d'ici peu ses deux prochaines recrues dans ce mercato estival : Milan Skriniar, le défenseur central de l’Inter Milan, et Gianluca Scamacca, l'attaquant de Sassuolo.Selon des informations du Parisien,. Christophe Galtier, Luis Campos et l’ensemble des dirigeants parisiens souhaiteraient que les deux éléments puissent participer à la tournée de pré-saison au Japon, programmée du 20 au 25 juillet.C'est ce vendredi que le club de la capitale disputera son premier match amical face à Quevilly-Rouen au Camp des Loges (17 heures) avant de prendre la direction du Japon afin d'y affronter Kawasaki Frontale, le 20 juillet à Tokyo (12h30), puis les Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama (12 heures) ; et enfin le Gamba Osaka le 25 juillet à Suita (12 heures). Ainsi, dans le meilleur des cas,Cette tournée au Japon sera le dernier test. Suivra ensuite la reprise de la Ligue 1 version 2022-2023, avec un déplacement sur la pelouse de Clermont, le samedi 6 août prochain (21 heures).