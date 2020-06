PSG : les raisons du départ soudain de Cavani

Ce samedi,RMC Sport a indiqué qu'Edinson Cavani et Thomas Meunier, en fin de contrat le 30 juin au PSG, ne devraient pas disputer la fin de la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Pour le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est une petite surprise.

S'il ne faisait aucun doute que l'histoire arrivait à son terme, le lien fort entre Cavani et Paris laissait présager une extension de deux mois en guise de crépuscule. Parce qu'une grande conquête se profile, déjà. Et parce que l'avant-centre uruguayen - qui était tout de même titulaire lors du dernier match du PSG contre Dortmund (2-0) avant l'interruption du foot -, aurait eu la possibilité d'avoir un rôle notable. Il n'en sera rien.

Cavani aurait été déçu par la sortie de Leonardo

Cavani va quitter Paris discrètement sans même endosser une dernière fois le maillot rouge et bleu. Certains supporters ont commencé à exprimer leur déception sur les réseaux sociaux. Le quotidien Le Parisien, de son côté, est revenu sur les raisons de cette soudaine séparation. Selon le média, le joueur aurait décidé de ne plus faire de cadeaux au club après avoir été déçu par les déclarations de Leonardo, lequel avait évoqué "une fin de cycle" en actant son départ et celui de Thiago Silva.

L'entourage d'Edinson Cavani indiquerait également que le buteur aurait trouvé un club, et qu'il ne lui aurait pas donné la possibilité de prolonger de deux mois dans la capitale. Enfin, toujours selon Le Parisien, Cavani, proche de l'Atlético de Madrid en janvier dernier, estimerait que le PSG a bloqué son départ en exigeant une somme trop importante.