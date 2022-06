On peut s'appeler Kylian Mbappé et être un homme libre. Cette situation, tant redoutée par le PSG, était en passe de se produire, mais le champion du monde 208 a finalement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain en rempilant pour trois saisons supplémentaires, mettant un terme à un feuilleton retentissant dans le monde entier. Si cette prolongation est le point de départ d'une large refonte du projet parisien, elle modifie également la situation de la star à l'instant T.

Mbappé redevient le joueur le plus cher au monde

L'Observatoire du football (CIES) a publié sa dernière version du classement des joueurs les plus chers du monde. Sans surprise, Kylian Mbappé récupère sa première place. Pour son statut, son CV, son talent, son évolution, sa marge de progression (qui existe encore malgré un niveau sensationnel) et donc son nouveau bail, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a une valeur marchande estimée à 205,6 millions d'euros. Il devance ainsi le Brésilien du Real Madrid Vinicius Jr (185,3 millions d'euros) et le Norvégien de Manchester City Erling Haaland (152,6 millions d'euros).