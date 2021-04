Dans des propos confiés à Marca, Ander Herrera, milieu de terrain espagnol du PSG, a été sondé sur le futur de la paire composée de Neymar et Kylian Mbappé. Et le joueur ibérique s'avère plutôt optimiste sur ces deux dossiers.

"Ils sont heureux"



"Je veux me concentrer sur le fait de profiter de chaque journée et de réaliser des choses importantes ensemble, confie le milieu espagnol. Et bien sûr, je veux qu'ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester", estime Herrera.



Aux dernières nouvelles, si la prolongation de Neymar est en bonne voie, celle de Mbappé est loin encore d'être ficelée. Les médias ibériques vont jusqu'à affirmer que Mbappé refuse de prolonger dans l'optique de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Encore faut-il que le club merengue dispose des finances nécessaires, ce qui ne semble pas être le cas...