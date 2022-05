Cette 38e et dernière journée de Ligue 1 a aussi été celle des destinées croisées, dans les rangs du Paris Saint-Germain. Après que Kylian Mbappé ait annoncé sa prolongation pour trois saisons supplémentaires dans la capitale, un autre attaquant légendaire, Angel Di Maria, faisait ses adieux au public du Parc des Princes après 7 ans avec la tunique rouge et bleue.

"Un honneur immense pour moi de jouer avec toi"

Angel Di Maria, accompagné de son épouse et ses enfants, a reçu un vibrant hommage du public, du club et de l'ensemble de ses coéquipiers. Le désormais ex-numéro 11 du PSG n'a pas caché son émotion, fondant en larmes dès le déroulement d'un match qui l'avait vu marquer un dernier but et distiller une ultime passe décisive pour un certain Kylian Mbappé. Comme un symbole de leur connexion.



Sur les réseaux sociaux, le champion du monde n'a donc pas manqué l'occasion d'adresser un petit mot au gaucher. "Merci légende. C'était un honneur immense pour moi de jouer avec toi, j’ai pris tellement de plaisir. Je souhaite le meilleur à ta famille et toi pour la suite. Grande Angel Di Maria", a écrit le numéro 7.