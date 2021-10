PSG : Leonardo furieux du comportement du Real Madrid avec Mbappé

Ce mardi, dans un long entretien accordé à L'Equipe, Kylian Mbappé est largement revenu sur le dernier mercato estival, lors duquel il était courtisé par le Real Madrid et avait finalement dû rester au PSG. "Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real", a affirmé le champion du monde 2018, qui n'a pas voulu se projeter sur son avenir, alors que son contrat avec le club francilien se terminera en juin 2022.

Perez évoque de "bonnes relations" avec le PSG



Peu de temps après, dans la journée de ce mardi, c'est Florentino Perez, le président du Real, qui s'est confié au média espagnol El Debate. Espérant qu'"au 1er janvier, tout pourra être résolu", sur le dossier de Mbappé, il a par la suite tenu à modérer son propos, en se confiant à RMC Sports : "Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’il faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations."

Leonardo : "Un manque de respect qu'on ne peut tolérer"



Toutefois, le mal était déjà profond, trop, sans doute, car Leonardo a tenu à réagir. Le directeur sportif du club francilien s'est montré furieux au sujet du comportement général démontré par le Real Madrid. "Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs", a-t-il indiqué à L'Equipe. "Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema), puis l'entraîneur du Real Madrid (Carlo Ancelotti) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer", s'est emporté le Brésilien.



Dénonçant une attitude qui, à ses yeux, dure depuis désormais deux ans, Leonardo a effectué un recadrage musclé à l'intention du leader de la Liga. "Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure", a clamé le directeur sportif.

