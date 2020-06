Il ne se passe pas une journée sans que la presse espagnole n'évoque pas l'avenir de Kylian Mbappé ou Neymar. Le premier est naturellement lié au Real Madrid dans les journaux madrilènes. Le second est annoncé avec insistance au FC Barcelone par les médias catalans. Après avoir clarifié les situations de Thiago Silva et Edinson Cavani, Leonardo a laissé entendre, sans en dire trop, que Neymar ne devrait pas quitter Paris cet été. "Le Barça et Neymar ? On n'en a plus parlé. Je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué."

Leonardo : "Mbappé est le futur du PSG"



Dans cet entretien accordé au Journal Du Dimanche, Leonardo envoie également un message aux courtisans de Kylian Mbappé. Le champion du monde ne sera pas vendu cet été. "Mbappé promis au Real Madrid ? Il est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger, a lancé le dirigeant brésilien. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble." Pour rappel, les deux superstars du Paris Saint-Germain sont liées contractuellement au club jusqu'en 2022.