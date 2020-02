Chacun à leur tour, le clan Edinson Cavani et celui de l’Atlético Madrid racontent leur version de l’histoire, quelques jours après la fermeture du Mercato hivernal. Il y a eu cette déclaration d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético Madrid, qui a accusé l’agent du Matador d’avoir fait capoter l’opération en étant trop gourmand financièrement. Puis il y a eu la réponse de l’intéressé - Walter Guglielmone -, qui a réfuté cette version et expliqué que « l'Atlético ne pouvait supporter le coût économique de l'opération et le PSG n'a pas voulu baisser la somme qu'il demandait ». Pour clôturer le tout, c’est la mère de l’attaquant uruguayen qui s’est exprimée dans les colonnes de AS mercredi.

« Pas impossible qu'Edinson aille à l'Atlético si le président rectifie ce qu'il a dit »



« Nous n'avons pas compris pourquoi le président de l'Atlético a tenu des propos si déplacés, a lâché Berta Gomez. Ces déclarations nous ont fait mal, car il est totalement faux de dire que Walter a demandé un bonus à la signature. Cet homme aurait dû dire aux supporters pourquoi Cavani n'est pas allé à l'Atlético ». Et cette dernière donne la même raison que l’agent : une incapacité des Colchoneros à s’aligner sur les exigences du PSG. » Mon fils voulait jouer avec Diego Simeone et il l'a montré », a-t-elle insisté. De quoi remettre en cause une éventuelle future collaboration ? « Ce n'est pas impossible qu'Edinson aille à l'Atlético Madrid cet été, si le président rectifie ce qu'il a dit ». La condition est posée…