PSG : Leeds sur le dossier Kalimuendo ?

Auteur d'une campagne très prometteuse avec le Racing Club de Lens, Arnaud Kalimuendo est une valeur marchande non négligeable pour le Paris Saint-Germain cet été. Alors que le club de la capitale souhaite redessiner les contours de son effectif, le cas du jeune attaquant français (20 ans) interpelle. Par son profil et sa marge de progression, Kalimuendo serait une vraie option pour la rotation du PSG la saison prochaine dans le secteur offensif. Mais il est aussi l'un des joueurs les plus "bankable" dans la liste des éléments susceptibles de partir.



Arnaud Kalimuendo dispose notamment d'une bonne cote en Angleterre, où Leeds serait intéressé par son profil. La formation britannique aurait même avancé ses pions en formulant une première offre à hauteur de 20 millions d'euros, selon les informations de The Independent. Un montant qui se rapprocherait des exigences de la direction parisienne. Il reste à savoir quelle perspective l'attaquant envisage pour la suite de sa carrière. Le principal intéressé n'a pas exclu de relever le challenge parisien.



Kalimuendo pourrait également rester en France, où les courtisans ne manquent pas. Rennes, Nice et bien-sûr Lens, qui lui a offert un environnement propice à son épanouissement ces deux dernières années, sont intéressés par l'international espoir français.