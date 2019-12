La Juve pas chaude pour Meunier ou Kurzawa

La connexion est bien établie entre Paris et Turin. Le PSG et la Juve discutent activement à l’approche de l’ouverture du Mercato hivernal, à en croire les informations du Corriere dello Sport. Les deux clubs pourraient négocier un possible échange entre Leandro Paredes et Emre Can, d’après le quotidien italien. Le milieu international argentin (25 ans, 24 sélections) figure dans le viseur des Bianconeri depuis de nombreuses saisons et Maurizio Sarri pourrait en faire la doublure de Miralem Pjanic dans le rôle de « regista ».Il n’a pas été inscrit par exemple sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions.A priori, le PSG et la Juventus ont ainsi un intérêt commun à discuter d’un échange. Mais il est toujours compliqué de faire aboutir une telle transaction. Les Bianconeri valorisent les deux joueurs entre 40 et 45 millions d’euros, alors que les dirigeants parisiens estiment que Can en vaut une dizaine de moins. Leonardo pourrait ainsi chercher à inclure Mattia De Sciglio dans le deal pour boucler l’opération.La Juve n’a pas donné suite aux discussions pour un échange avec Thomas Meunier, que les Bianconeri préféreraient récupérer libre en juin, ou Layvin Kurzawa, qui ne les intéresse pas. Can et De Sciglio sont sous contrat avec le champion d’Italie jusqu’en 2022, contrairement à Paredes, dont le bail avec Paris court jusqu’en 2023. Il serait par ailleurs surprenant que le PSG ne prolonge pas l’expérience avec l’ancien de l’AS Rome, monté en puissance ces dernières semaines. A moins que tout ça ait été orchestré pour mieux trouver preneur le mois de janvier venu.