PSG : Le prix de Neymar fixé à 180 millions d’euros par la FIFA pour l’été prochain ?

Neymar et le FC Barcelone ne se lâchent pas. La presse catalane en remet une couche depuis le début de la trêve internationale sur ce dossier, pourtant en stand-by probablement jusqu’à la fin de la saison, un transfert en janvier apparaissant improbable. Après Mundo Deportivo la semaine passée, Sport fait sa Une sur l’attaquant du PSG ce lundi. Le quotidien catalan souffle que Neymar (27 ans) souhaite toujours revenir chez les Blaugrana et l’intérêt est réciproque.A moins que l’ancien de Santos ne négocie une clause libératoire directement avec la FIFA.L’été prochain, il aura effectué 60% de son bail de cinq saisons avec le PSG, ce qui ouvre une possible porte avec la Fédération internationale, en jouant avec un ancien cas ayant fait jurisprudence. Sport évoque un montant autour de 180 millions d’euros, que le Barça envisagerait de payer selon des modalités déjà évoquées l’été dernier : 150 millions en cash, avec le transfert d’Ivan Rakitic et le prêt de Jean-Clair Todibo. En l’état, il n’est pas dit que le PSG serait intéressé par les deux joueurs.L’ex-Toulousain, défenseur central, secteur où Paris n’a pas de besoin en l’état, évolue avec la réserve.Sport croit aussi difficilement à la capacité du PSG à prolonger Neymar et Kylian Mbappé, tout en restant dans les clous du fair-play financier.Neymar aurait même refusé une première offre de prolongation, qui le lierait jusqu'en 2025 au PSG. En tout cas, comme n’a pas manqué de le rappeler Eric Abidal, Neymar et son père maintiennent le contact avec les dirigeants barcelonais. Comme pour ne surtout pas perdre de vue que son objectif prioritaire reste de rentrer en Catalogne.Le dossier Neymar (PSG) relancé par Eric Abidal (FC Barcelone)