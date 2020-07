PSG : Le message nostalgique de Cavani

Si la fin de l'histoire entre Edinson Cavani et Paris a laissé un goût amer aux supporters, le buteur uruguayen est enfin sorti du silence. Absent à la reprise de l'entraînement et libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son bail dans la capitale, le Matador a publié ce jeudi un message nostalgique sur les réseaux sociaux. "Il y a sept ans jour pour jour, commençait à s'écrire une belle histoire...", a écrit l'avant-centre uruguayen en légende d'une petite vidéo retraçant ce moment important dans sa carrière.



Un día como hoy hace 7 años, empezaba una linda historia que...



Il y a sept ans jours pour jour, commençait à s'écrire une belle histoire... pic.twitter.com/RtqKqY3K5v — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 16, 2020

Recruté à l'été 2013, Cavani avait été le dernier gros coup de Leonardo avant le premier départ du dirigeant, revenu en 2019. Il s'est imposé au fil des années comme la coqueluche du Parc des Princes et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Actuellement sans contrat, le goleador n'a toujours pas trouvé de club.