Après une campagne 2020-2021 très mitigée au niveau du bilan collectif comme sur le plan personnel dans les rangs du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne devrait pas bouger cet été. Ainsi, d'après une indiscrétion signée du média italien Calcio Mercato, l’ancien joueur de l'Inter Milan effectuerait au moins un exercice supplémentaire à Paris. Acheté il y a un an pour la somme modique de 50 millions d'euros, Icardi ne peut pas être revendu cet été pour un tarif équivalent. La pandémie mondiale de coronavirus étant passée par là et le marché a été fortement revu à la baisse.

Le Covid est passé par là

A moins de le brader fortement, le PSG n'a d'autres choix que de garder un attaquant pas particulièrement apprécié par Mauricio Pochettino. Le joueur, de son côté, voudrait se battre pour retrouver sa place et convaincre son entraîneur. Un éventuel départ de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé au PSG, vers le Real Madrid, ne risque pas d'inciter le club à céder un attaquant supplémentaire. Convoité par la Juventus, Mauro Icardi devrait donc poursuivre son odyssée parisienne au moins une année de plus. Pour le meilleur et pour le pire...