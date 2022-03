Kylian Mbappé est en passe de quitter son club du PSG. Son engagement en faveur du Real Madrid parait quasi acté. Néanmoins, tant qu’officiellement rien n’est fait un espoir subsiste dans le camp parisien. Les dirigeants du club sont prêts à abattre leur dernière carte le concernant.



Dans cette optique, tout conseil est bon à prendre. Et un certain Vadim Vasilyev s’est permis de leur en adresser un. Ce dernier a connu le Bondynois à Monaco lorsqu’il y occupait le rôle du vice-président. Il pense savoir la meilleure approche pour convaincre la star tricolore de rempiler. « Je l’installerai au cœur du projet en lui faisant comprendre toute son importance », a-t-il déclaré dans une interview au Parisien.

Mbappé est "le meilleur au monde"

Le Russe se montre quand même pessimiste quant aux chances de voir Mbappé continuer avec Paris. Il sait que jouer pour le Real est son ambition ultime et qu’il va finir par l’assouvir. « C’est le club de ses rêves d’enfant, a-t-il rappelé. Il n’en a jamais fait un mystère. Peu importe la décision qu’il prendra, il y aura des gens pour et d’autres contre. Je suis sûr d’une chose : il fera le bon choix en plein accord avec ses parents. Ils gèrent sa carrière de manière exemplaire ».



Enfin, Vasilyev a conclu en déclarant que Mbappé est aujourd’hui au sommet et que peu de joueurs peuvent lui contester l’étiquette du meilleur joueur au monde : « Il est le meilleur, sans aucun doute. Il fait la différence à chaque match. Il a encore une marge de progression et ira tout en haut ».