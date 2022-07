PSG : Le club songe à prolonger Messi

La première saison de Lionel Messi sous le maillot du PSG a été une déception. Sans forcément être mauvais, le septuple Ballon d'Or a peu pesé dans le jeu et a surtout affiché des statistiques loin de ses standards habituels (6 buts et 14 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1). "Ça a été un changement et une année difficile. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile", disait à Tyc Sports le numéro 30 de Paris, prévoyant une saison 2022-2023 "différente". L'ancien joueur du Barça a vraisemblablement convaincu les dirigeants, car selon des informations de Marca, il existerait une volonté d'étendre le contrat de la Pulga jusqu'en 2024.

Messi veut attendre avant de prendre une décision

Le bail de Messi est en vigueur jusqu'en 2023, avec une option pour une saison supplémentaire et le quotidien espagnol explique que si le joueur n'a pas encore " reçu d'offre de contrat officielle, le club montre sa volonté d'y parvenir". Du côté du clan Messi, c'est l'attente qui est privilégiée. Le joueur aura l'occasion de possiblement remporter sa première Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre prochain) et désire attendre après le tournoi avant de prendre une décision sur son futur, aussi bien en club qu'en sélection. A 35 ans, il veut surtout savoir comment son physique suivra, au même titre que son état d'esprit.



Côté PSG, on souhaite le prolonger pour des raisons sportives logiques, étant donné que Messi est considéré comme un atout important afin de remporter possiblement la Ligue des Champions. Sur le plan financier, son arrivée a permis de signer de nouveaux partenariats. Il va désormais falloir patienter jusqu'à la fin de l'année avant d'en savoir plus sur ce thème.