PSG : Le club en contact avec Dembélé ?

Pour le moment, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone mais son avenir semble très incertain alors que son contrat s'achèvera en juin 2022. Depuis de nombreux mois, le Barça est plongé dans des négociations afin de conserver le champion du monde 2018, mais ces dernières heures, la situation semble avoir pris une tournure complexe. Le journaliste Gerard Romero, spécialisé dans le mercato, a expliqué que toute prolongation était écartée. De son côté, RMC Sport a indiqué que le joueur était "Mundo Deportivo annonce ce jeudi que le PSG serait entré en contact avec l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. D'après la source, le club de la capitale serait particulièrement séduit par la jeunesse et le talent de l'international français, en plus de la possibilité de le recruter en tant que joueur libre. "OÀ six mois de la fin de son contrat, l'incertitude demeure autour du dossier Ousmane Dembélé.Testé positif au Covid-19 mercredi, il a été encensé par son entraîneur, Xavi, ces dernières semaines. "Il peut être le meilleur au monde à son poste. Ça ne dépend que de lui, de son travail, de son engagement. Pour moi, c'est clair: le projet que l'on a pour le Barça, on le pense avec lui. Il peut beaucoup peser dans ce projet. On le voit comme un joueur clé pour le futur. Pour le projet sportif, je crois qu'il en est adéquation. Après, les chiffres, ça ne dépend pas de moi, ça concerne le club et l'entourage du joueur", avait expliqué l'ancien métronome du Barça en conférence de presse.