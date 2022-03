PSG : Le Barça va tenter sa chance pour... Mbappé !

Et si après avoir été longtemps annoncé comme future recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé prenait finalement la direction du FC Barcelone ? Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce scénario n’est pas impossible. Le prestigieux club catalan s’est bel et bien joint à la course pour la signature de l’international tricolore, d’après une information divulguée par L’Équipe.

Mbappé prêt à écouter l’offre barcelonaise ?

Les Blaugrana visaient en priorité Erling Haaland comme renfort pour leur secteur offensif, mais ils se sont rendu compte que cette acquisition leur sera très couteuse. Entre l’indemnité de transfert et le salaire du Norvégien, ils vont devoir débourser un total de 280M€. Même si leurs finances devraient se porter mieux avec l’arrivée de Spotify l’été prochain, il s’agit d’un investissement colossal. Pour Mbappé, en revanche, il n’y aura pas de transfert à payer. Il incarne donc une aubaine à ne pas manquer. Ou, du moins, à essayer de saisir. Et ça ne serait pas leur première tentative en ce sens. En 2017, ils avaient déjà sondé la star française avant que ce dernier ne quitte Monaco pour le PSG.

Le Barça avance donc ses pions pour le prodige bondynois. Le club tenterait même d’organiser un rendez-vous entre le joueur et l’entraîneur Xavi, comme ils l’ont fait pour Haaland il y a quelques semaines. Des efforts auxquels le Français ne devrait pas rester insensible. Ce dernier serait d’ailleurs prêt à écouter ce que les responsables catalans ont à lui dire. Il respecte l’institution et c’est pourquoi il est prêt à étudier leur offre tant que rien n’est encore signé avec le Real Madrid. De là à faire un virage à 360° et rallier le Nou Camp plutôt que Bernabeu ? On n’en est pas encore là, mais on en a vu d’autres dans le football.