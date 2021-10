Qui est le joueur le plus performant du PSG depuis l’entame de la saison ? Avec 9 gestes décisifs réussis en 2021/2022, Kylian Mbappé peut prétendre à cette étiquette. Toutefois, citer Ander Herrera au lieu de l’international tricolore ne serait pas insensé. Sans faire de bruit, le Basque est en train de s’installer comme un joueur très précieux de l’équipe. Et 4 buts et 2 passes décisives sont là pour témoigner de son excellent rendement.

Le Barça drague un Parisien



Herrera se distingue donc avec les vice-champions de France, mais le revers de la médaille c’est qu’il s’attire les convoitises extérieures à force d’enchainer les bonnes prestations. Et il y en a une en provenance de son pays qui aurait de quoi le séduire.



Selon le quotidien El Nacional, l’ancien sociétaire de l’Athletic Bilbao intéresse fortement le FC Barcelone. Les Catalans pensent à lui afin de renouveler leur entrejeu, et le fait qu’il ne soit pas trop cher (13M€ de valeur marchande selon le site transfermarkt) décuple l’intérêt à son égard. A 32 ans, Herrera pourrait être enclin à accepter un challenge du côté du Camp Nou, même s’il sent parfaitement bien à Paris.