Champion de France avec le LOSC la saison passée, Jonathan Ikoné semble plus proche que jamais de quitter le club nordiste. Annoncé depuis quelques semaines du côté de la Fiorentina, le Français va permettre à son ancien club du Paris Saint-Germain de glaner quelques millions supplémentaires en cas de départ.



Comme l'indique Foot Mercato, Lille et la Viola auraient déjà trouvé un accord financier pour le transfert de l'international tricolore. La somme de 21 M€, assortie d'un bonus de 10% sur une éventuelle plus-value, est avancée. Pour le PSG, son ex-joueur cédé au LOSC à l'été 2018 contre 5 M€ devrait rapporter 10 M€ supplémentaires en cas de cession au tarif indiqué. Paris avait en effet négocié une clause lui permettant de récupérer entre 45 et 50% sur la plus-value du montant du transfert.

Leipzig en embuscade

Le média précise toutefois que la Fiorentina a tout de même de la concurrence sur le dossier puisque le RB Leipzig, grand amateur de footballeurs tricolores, serait aussi en embuscade. Peut-être de quoi faire monter les enchères. Pour le plus grand plaisir du PSG.