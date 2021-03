PSG : La piste Agüero ?

L'aventure entre Sergio Agüero et Manchester City touche à sa fin. Après dix ans passés du côté de l'Etihad Stadium, l'attaquant de trente-deux ans va quitter le club anglais pour aller tenter sa chance dans un autre championnat. C'est du moins la tendance du moment puisque après le FC Barcelone, c'est le Paris Saint-Germain qui est entré dans la danse.



Et selon ESPN, c'est Sergio Agüero lui-même qui se serait dit intéressé par le challenge parisien. Pourtant longtemps évoqué du côté du Barça, le nom de l'Argentin pourrait donc résonner plus fort aux abords du Parc des Princes, où son compatriote et entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, pourrait se montrer ouvert à une telle opportunité.

Agüero vs Kean

La colonie argentine du Paris Saint-Germain pourrait donc s'agrandir un peu plus, même si en l'état actuel des choses, l'arrivée de Sergio Agüero n'apparait pas comme une priorité absolue pour Paris. Si l'intérêt principal du "Kun" est qu'il ne coutera rien en indemnités de transfert, reste à savoir comment il pourrait s'intégrer au projet de jeu de Pochettino. Mauro Icardi devra-t-il être vendu ? Et quid de Moise Kean, dont le profil (et l'âge) semble mieux correspondre aux attentes du PSG ?

Guardiola : ''Nous parlerons avec Agüero à la fin de la saison''