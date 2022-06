Icardi a aussi brillé à Paris

Arrivé à l'été 2019 au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a connu une période faste lors de ses six premiers mois au club. Le buteur argentin, alors prêté par l'Inter Milan avant d'être transféré définitivement l'été suivant, empilait les buts comme des perles lors de ses premières apparitions. Il n'a rien oublié de cette période, notamment le premier Classico contre l'Olympique de Marseille, qu'il perçoit comme son meilleur souvenir à Paris à ce jour.« Je pense que mon meilleur souvenir est celui de mes débuts, a expliqué l'avant-centre du Paris Saint-Germain dans des propos accordés à PSGTV ".Icardi n'a oublié non plus l'épopée du club de la capitale jusqu'en finale de la Ligue des Champions, lors du Final 8 en 2020. "