Passé par le Paris Saint-Germain entre 2015 et 2018, Kevin Trapp restera le point de départ d'une stratégie basée sur l'alternance pour le poste de gardien. Dès son arrivée dans la capitale, l'Allemand, alors présenté comme une valeur montante en Europe, avait été mis en concurrence avec l'Italien Salvatore Sirigu. Une situation qu'il a pu rencontrer à nouveau quelques années plus tard aux côtés du Français Alphonse Areola. Mais en ce qui concerne Sirigu, la relation entre les deux hommes était visiblement très fraiche. Trapp ne s'en est pas caché dans un entretien accordé à Kicker.

Trapp et Sirigu ne s'appréciaient pas

« La situation était un peu tendue à cause de cela. Si vous avez quelqu'un derrière vous qui ne vous souhaite que du mal, c'est inconfortable pour l'ambiance dans le groupe des gardiens de but », a lancé l'Allemand, tout en pointant du doigt les changements constants dans le staff technique. « J’ai eu trois ou quatre entraîneurs de gardiens différents, chacun avec une manière différente de s'entraîner. Mais à un certain moment il y a des choses qu'on ne peut plus changer avec un gardien. » C'est dit.