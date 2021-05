PSG : Kylian Mbappé aurait tranché

Alors que la saison se termine dimanche soir, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Les rumeurs concernant son avenir vont donc toujours bon train, et bien malin celui qui pourra prédire la décision finale du stratège de Bondy.



Mbappé a le choix entre rester à Paris ou relever un nouveau challenge. De nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet, laissant même croire qu’un accord de principe avait déjà été passé avec d’autres formations. Il n’en est rien. Il reste en phase de réflexion et il n’y a absolument rien qui a été acté pour son futur.

Mbappé pourrait imiter Neymar



Si l’on en croit ce que rapporte Le Parisien dans son édition du jour, l’international français a bien une préférence pour la suite de son parcours. Plutôt que de relever un nouveau challenge, il serait heureux de continuer encore un an à Paris. Depuis que Neymar a prolongé, il a les garanties qu’il demandait sur les ambitions sportives de l’équipe. De plus, en continuant du côté du Parc, il aura la possibilité de marquer un peu plus l’histoire de ce club, lui qui compte déjà 131 buts et 56 passes décisives sous les couleurs franciliennes.



Mbappé veut continuer, mais il veut sentir que ce souhait soit réciproque. La balle est donc dans le camp de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Si ces derniers n’arrivent pas à le convaincre qu'un chemin peut encore être parcouru ensemble, le champion du monde disputera dimanche contre Brest son tout dernier match avec le PSG. Une éventualité à laquelle les supporters parisiens ne veulent pas du tout croire.



