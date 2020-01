En fin de contrat en juin, Layvin Kurzawa est libre de négocier avec les écuries de son choix et pourrait toucher une belle prime à la signature en juin. C’est ce que lui a d’ailleurs proposé l’Inter Milan, venu auprès du latéral du Paris Saint-Germain avec une offre de cinq millions d’euros selon L’Equipe. Mais vendredi, le quotidien explique que l’ancien Monégasque a repoussé cette proposition, considérant « que le club italien n’est pas suffisamment compétitif » malgré sa deuxième place actuelle en Serie A. Le journal confirme en revanche les informations de RMC Sport et de la presse anglaise concernant l’intérêt d’Arsenal pour le défenseur de 27 ans. Des intermédiaires proches de Davis Luiz tenteraient de vendre le projet des Gunners au principal intéressé, qui serait intéressé par la perspective de rejoindre Londres. Kurzawa considérerait qu’il y a une place à prendre en l’absence de Kieran Tierney, même si Sead Kolasinac est le titulaire du poste. Les discussions seraient en tout cas devenues plus concrètes en début de semaine et le dossier pourrait se concrétiser dès cet hiver. Le PSG réclamerait entre 5 et 7 millions d’euros.