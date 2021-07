PSG : Kurzawa ne voudrait pas rejoindre Galatasaray

Où jouera Layvin Kurzawa la saison prochaine ? Visiblement, il y aurait peu de chances que ce soit en Turquie, et plus précisément du côté de Galatasaray. Pourtant, le Paris Saint-Germain et le club turc aurait trouvé un accord concernant le transfert du principal intéressé, encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2024. C'est, dans tous les cas, ce qu'annonçait RMC Sport, pas plus tard que ce jeudi. Un accord qui dépendait aussi forcément de celui du joueur en question. Toutefois, selon les informations du quotidien sportif français L'Equipe, le latéral gauche international français (13 sélections, 1 but), aujourd'hui âgé de 28 ans, ne serait pas intéressé par cette destination d'Istanbul.

Kurzawa aimerait rejoindre la Premier League



D'ici la fin de ce mois d'août 2021, soit avant le terme de cette fenêtre de Mercato estival, le natif de Fréjus, ancien pensionnaire du club de Monaco, espère même pouvoir recevoir d'autres offres d'un championnat bien précis, à savoir la Premier League en Angleterre. Cependant, à l'heure actuelle, aucune offre n'aurait donc encore traversé la Manche pour le recruter, mais son représentant resterait évidemment sur le coup. En attendant, le Paris Saint-Germain poursuit son impressionnant Mercato, avec déjà de nombreux joueurs qui ont débarqué, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos sans oublier Gianluigi Donnarumma.

Le PSG veut dégraisser

Certains sont évidemment venus libres, d'autres non. Par conséquent, le PSG devrait, à n'en pas douter, dégraisser. Histoire de se délester de quelques joueurs dans son effectif professionnel, après l'avoir déjà donc plus que renforcé. De plus, le club de la Capitale française voudra forcément équilibrer au maximum ses comptes. C'est dans ce but-là que le PSG a donc tout récemment enregistré un départ, à savoir celui de l'arrière gauche international Espoirs néerlandais Mitchel Bakker, âgé aujourd'hui de 21 ans, qui vient tout juste de prendre la direction de la Bundesliga en Allemagne, et plus précisément du club du Bayer Leverkusen. D'autres devraient donc suivre.